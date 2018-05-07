Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi 1-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma konuk olduğu Cagliari'yi 1-0 yendi.
Ligin 36. hafta maçında Cagliari ile Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi Roma, 15. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından önü kapalıyken yerden kalenin ters tarafına düzgün vuruşla topu ağlara göndermesiyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde Roma adına 7. golüne imza atan Cengiz Ünder, 85. dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 3. sıradaki Roma puanını 73'e yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda avantaj sağladı. Cagliari ise 33 puanla 18. sırada kaldı.
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