Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu

Hellas Verona, 23 yaşındaki Mert Çetin'i satın alma opsiyonlu bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattı. Verona ekibi, sezon sonunda Mert Çetin için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Roma'nın belli bir ücret karşılığında oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'den sürpriz talip!
Eşim ısrar etti!
Beşiktaş istedi, TFF 1. Lig'e transfer oldu!
Beşiktaş, PAOK maçı kadrosunu açıkladı!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum