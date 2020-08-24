SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu

İTALYA HABERLERİ  | 24.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'nın yolunu tuttu.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu

Hellas Verona, 23 yaşındaki Mert Çetin'i satın alma opsiyonlu bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattı. Verona ekibi, sezon sonunda Mert Çetin için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Roma'nın belli bir ücret karşılığında oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oldu
Mert Çetin, Hellas Verona'da
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Napoli, Cengiz Ünder'i transfer etti!
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
Igor Tudor, resmen Juventus'ta!
Igor Tudor eski takımına geri döndü!
Cengiz Ünder eski Fenerbahçeli ismin yanına gidiyor
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.