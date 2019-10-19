Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması

Cengiz Ünder'in Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek adına sosyal medya hesaplarından yaptığı asker selamı paylaşımı İtalyanları bir hayli rahatsız etmişti. Çizme'de adeta hedef tahtasına oturtulan milli futbolcuyla ilgili hocası Paulo Fonseca'dan flaş bir açıklama geldi.

Sampdoria ile deplasmanda oynayacakları mücadele öncesinde kameraların karşısına geçen Portekizli teknik adam, "Cengiz hakkında kendi içimizde neler konuştuğumuzu sizlere söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim ki futbol ve siyaset aynı yatakta uyuyamaz. Bunlar, aynı düzlemde değerlendirilemeyecek kadar son derece ayrı meseleler. İşime siyaseti karıştırmayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

