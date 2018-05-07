SPOR

Roma'dan Talisca için 30 milyon euro!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) takımlarından Roma, Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca inadından vazgeçmiyor. İtalyan ekibi, Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 30 milyon Euro'luk (152 milyon) teklif yapmaya hazırlanıyor.

Roma'dan Talisca için 30 milyon euro!

Beşiktaş'ta geleceği henüz netleşmeyen Anderson Talisca'ya Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Brezilyalı yıldız için Manchester United ve Wolverhampton Wanderers'ın ardından Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma da devrede… Bir süredir Talisca'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapan İtalyan ekibinin, Benfica'ya sunacağı teklif belli oldu.

Benfica ile pazarlık yapmak için sportif direktör Monchi liderliğinde Portekiz'e çıkarma yapan Roma kulübünün, 30 milyon Euro'luk (152 milyon TL) bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Talisca'nın bonservis fiyatını 40 milyon Euro olarak belirleyen Benfica'nın ise bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Talisca'nın tapusunu ay sonuna kadar 21 milyon Euro karşılığında alma önceliğine sahip olan Beşiktaş ise harekete geçmek için Süper Lig'deki konumunun netleşmesini bekliyor.

ÇİNLİLERE BABEL FRENİ!

Ryan Babel'i Çinli scoutların Kayseri maçında mercek altına almak istedikleri ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın buna şimdilik karşı çıktığı öğrenildi.

Orman'ın, kendileriyle temasa geçen Çin kulüplerine, "Ligde kritik bir konumdayız. Önce önümüzü görelim" mesajını ilettiği belirtildi. Çinlilerin Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında tribünde olması bekleniyor.

(Sabah)

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anderson talisca Beşiktaş roma

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