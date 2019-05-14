Roma, Daniele De Rossi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

Roma'nın altyapısında yetişen ve 18 sene aralıksız olarak başkent ekibinin formasını giyen Daniele De Rossi, sürpriz bir karar aldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Daniele De Rossi'nin takımdan ayrılacağı belirtildi. De Rossi'nin futbolu bırakmayacağı ve kariyerine farklı bir takımda devam edeceği kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Roma Başkanı Jim Pallotta, "Daniele 18 yıldır Roma'nın atan kalbi oldu. Bir Roma oyuncusu olarak, taraftara sahada dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu hissettirdi ve bundan gurur duydu. 2001 yılında A takıma çıktıktan sonra, takım kaptanı olmanın sorumluluğunu her zaman üstlendi. Tüm kulüp adına, verdiği olağanüstü katkılardan dolayı Daniele'ye teşekkür ediyorum. Geri dönmeye karar verirse, Roma'nın kapıları ona yeni bir pozisyonda açık kalacak" ifadelerini kullandı.

Roma formasıyla 615 maça çıkan 63 gol kaydeden 35 yaşındaki Daniele De Rossi, kulübüyle 2 kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

