Roma Fenerbahçe'den Oosterwolde için yeniden düğmeye bastı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sadece taraftarların değil, gözlemcilerin de büyük odağı oldu. İtalyan devi Roma dev derbide tribünde Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde'yi takip etti.

Burak Kavuncu
Fenerbahçe’nin savunmadaki dinamosu Jayden Oosterwolde, Avrupa devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. İtalya’nın köklü kulübü AS Roma’nın Hollandalı yıldız için ısrarı sürerken, dev derbide yapılan özel takip transferin fitilini ateşledi.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE ÇILGINLIĞI: ROMA DERBİDE İZLEDİ, TEKLİF YOLDA!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde için Avrupa transfer piyasası kızışıyor. AS Roma’nın kışın yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddeden sarı-lacivertliler, kapıyı bu kez daha yüksekten açmaya hazırlanıyor.

KIŞIN REDDEDİLEN 15 MİLYON EURO!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; AS Roma, kış transfer döneminde Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe’nin kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalmış ancak bu teklif yönetim tarafından geri çevrilmişti. Oyuncunun yükselen form grafiği ve savunmadaki çok yönlülüğü, piyasa değerini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

DERBİDE ÖZEL MARKAJ: RAPORLAR OLUMLU

İtalyan ekibi, Hollandalı oyuncudan vazgeçmiş değil. Roma gözlemcilerinin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyumdaki yerini alarak Oosterwolde’yi mercek altına aldığı öğrenildi. Maç boyunca sergilediği performansla geçer not alan Jayden için Roma yönetiminin sezon sonunda resmi ve revize edilmiş yeni bir teklifle gelmesi bekleniyor.

SADECE İTALYA DEĞİL, PREMİER LİG VE LA LİGA DA DEVREDE

Oosterwolde’ye olan ilgi sadece Çizme ile sınırlı değil. 22 yaşındaki oyuncu için Premier Lig ve La Liga’dan da iki önemli takımın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun Avrupa’daki bu popülaritesini kullanarak kulüp rekoru kıracak bir bonservis bedeli hedeflediği gelen bilgiler arasında.

SOL BEKTEN STOPERE EVRİLEN BAŞARI

Fenerbahçe'ye sol bek olarak transfer olan ancak stoper bölgesinde gösterdiği üst düzey fiziksel güç ve hızla Avrupa scoutlarının dikkatini çeken Oosterwolde’nin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

