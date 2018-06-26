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Roma Javier Pastore ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

İTALYA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Yedi sezon forma giydiği Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar veren Javier Pastore'nin yeni adresi Roma oldu. İtalyan kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada Arjantinli futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Roma Javier Pastore ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma, 29 yaşındaki Pastore'yi 24,7 milyon avro karşılığında PSG'den transfer etti. 27 numaralı formayı giyecek Pastore, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkesinin Talleres ve Huracan kulüplerinde forma giydikten sonra İtalya'nın Palermo ekibine imza atan Pastore, 2011 yazında 42 milyon avro bonservisle PSG'ye transfer oldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile takım arkadaşı olacak Pastore, Arjantin Milli Takımı formasını 29 kez giydi.

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