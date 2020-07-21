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Roma Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı

İTALYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan milli futbolcu Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu Serie A ekiplerinden Verona'ya kiralandı.

Roma Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, bir başka Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.

Sezon başında Mert Çetin’i Gençlerbirliği’nden 3 milyon euroya transfer eden Roma, genç oyuncuyu Verona’ya kiralık olarak gönderdi. Mert’in satın alma opsiyonu ise15 milyon euro. (Akşam)


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