Roma Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, bir başka Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.

Sezon başında Mert Çetin’i Gençlerbirliği’nden 3 milyon euroya transfer eden Roma, genç oyuncuyu Verona’ya kiralık olarak gönderdi. Mert’in satın alma opsiyonu ise15 milyon euro. (Akşam)