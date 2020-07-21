Roma Mert Çetin'i Hellas Verona'ya kiraladı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, bir başka Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralandı.
Sezon başında Mert Çetin’i Gençlerbirliği’nden 3 milyon euroya transfer eden Roma, genç oyuncuyu Verona’ya kiralık olarak gönderdi. Mert’in satın alma opsiyonu ise15 milyon euro. (Akşam)
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