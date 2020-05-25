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  4. Roma'nın genç oyuncusu Joseph Perfection hayatını kaybetti!

Roma'nın genç oyuncusu Joseph Perfection hayatını kaybetti!

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Roma'nın genç takımında forma giyen 22 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu Joseph Perfection, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Roma'nın genç oyuncusu Joseph Perfection hayatını kaybetti!

Roma, Kamerunlu oyuncu için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. İtalyan ekibi, "Bu beklenmedik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Perfection'ın sevenlerine sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

2014'te İtalya'ya futbolcu olmak için gelen 22 yaşındaki isim, ilk olarak mültecilerden oluşan "Liberi Nantes" takımında forma giydi. Yetenekleriyle kısa sürede izleyenleri kendine hayran bırakan Kamerunlu sporcu, 2016'da Roma'nın genç takımına katılmıştı.


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