Roma'nın genç oyuncusu Joseph Perfection hayatını kaybetti!

Roma, Kamerunlu oyuncu için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. İtalyan ekibi, "Bu beklenmedik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Perfection'ın sevenlerine sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

2014'te İtalya'ya futbolcu olmak için gelen 22 yaşındaki isim, ilk olarak mültecilerden oluşan "Liberi Nantes" takımında forma giydi. Yetenekleriyle kısa sürede izleyenleri kendine hayran bırakan Kamerunlu sporcu, 2016'da Roma'nın genç takımına katılmıştı.