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Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho

04.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı.

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

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Portekizli teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Roma kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bu göreve kendisini layık gördüğü için yönetime teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı, "Kulübün sahipleri ile görüştükten sonra bu kulübün hırsının ne kadar büyük olduğunu anladım. Bu istek beni her zaman motive etti. Birlikte yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Roma hayranlarının inanılmaz tutkusu beni bu göreve ikna etti. Gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.


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Roma
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ballı gaymak kapı bulmuş yine 1 bilemedin 1.5 sene sonra tazminatını alır keyfine bakar yeni kerizler isteyene kadar
Cengiz Ünder i geri çağırır inşallah Cengiz İngiltere futbol yapısından ziyade İtalya futboluna daha çok yakışıyor
adamın ortada son 10 yılda doğru düzgün başarısı da yok ama kapış gidiyor

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