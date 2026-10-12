Roma - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Roma ile Real Madrid, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Olimpico sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Roma ve Real Madrid, zorlu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Her iki takım da galibiyet elde etmek için sahada ter dökecek.
Roma (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.
Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Real Madrid ise son 5 maçı 4 galibiyetle tamamlayarak formda bir performans sergiliyor.
Roma kadrosunda Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Konstantinos Koulierakis (Sakat) yer almıyor.
Real Madrid kadrosunda Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Ferland Mendy (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala. Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Vinicius Junior.
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