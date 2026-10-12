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Roma - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Roma - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Roma
Çarşamba 22:00
14.10.2026
Real Madrid
Stadyum: Olimpico Yayın: tabii Spor

Roma ile Real Madrid, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Olimpico sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Roma ve Real Madrid, zorlu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Her iki takım da galibiyet elde etmek için sahada ter dökecek.

Lig Durumu

Roma

3. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
4
B
2
M
0
P
14
14
Attığı Gol
3
Yediği Gol
+11
Averaj

Real Madrid

4. İspanya La Liga
O
8
G
6
B
0
M
2
P
18
19
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+11
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Roma 14 / 3
Real Madrid 19 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Roma İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
8 – 3
Real Madrid Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
6 – 6

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Roma B B G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 19.09.2026 Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B
  • 14.09.2026 Torino 0-2 Roma İtalya Serie A Ligi G
  • 10.09.2026 Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B
  • 05.09.2026 Roma 2-1 Atalanta İtalya Serie A Ligi G
Real Madrid G M G G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga G
  • 20.09.2026 Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga M
  • 15.09.2026 Elche 2-3 Real Madrid İspanya La Liga G
  • 12.09.2026 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano İspanya La Liga G
  • 08.09.2026 Real Madrid 2-1 Inter Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Real Madrid ise son 5 maçı 4 galibiyetle tamamlayarak formda bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Roma

3 eksik
Bryan Cristante Sakat Diz Sakatlığı
Mile Svilar Sakat Ayak Parmağından Sakat
Konstantinos Koulierakis Sakat

Real Madrid

5 eksik
Raul Asencio Sakat Bacağı Kırık
Rodrygo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Eder Militao Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Federico Valverde Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Ferland Mendy Sakat Adale Problemi

Roma kadrosunda Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Konstantinos Koulierakis (Sakat) yer almıyor.

Real Madrid kadrosunda Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Ferland Mendy (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Donyell Malen Donyell Malen Roma 6 Gol 0 Asist
Paulo Dybala Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist
Matias Soule Matias Soule Roma 2 Gol 1 Asist
Gianluca Mancini Gianluca Mancini Roma 0 Gol 2 Asist
Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid 7 Gol 2 Asist
Jude Bellingham Jude Bellingham Real Madrid 3 Gol 2 Asist
Vinicius Junior Vinicius Junior Real Madrid 1 Gol 3 Asist
Arda Güler Arda Güler Real Madrid 1 Gol 2 Asist

Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala. Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Vinicius Junior.

Sıkça Sorulan Sorular
Roma - Real Madrid maçı ne zaman?

14 Ekim 2026

Roma - Real Madrid maçı saat kaçta?

22:00

Roma - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Roma - Real Madrid maçında hangi oyuncular eksik?

Roma'da Bryan Cristante, Mile Svilar, Konstantinos Koulierakis; Real Madrid'de Raul Asencio, Rodrygo, Eder Militao, Federico Valverde, Ferland Mendy eksik.

Roma ve Real Madrid'in ligde kaç puanı var?

Roma'nın 14, Real Madrid'in 18 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
AS Roma real madrid
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