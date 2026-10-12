Roma - Real Madrid Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Roma Çarşamba 22:00 Real Madrid

Roma ile Real Madrid, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Olimpico sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Roma ve Real Madrid, zorlu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor. Her iki takım da galibiyet elde etmek için sahada ter dökecek.

Lig Durumu Roma 3. İtalya Serie A Ligi O 6 G 4 B 2 M 0 P 14 14 Attığı Gol 3 Yediği Gol +11 Averaj Real Madrid 4. İspanya La Liga O 8 G 6 B 0 M 2 P 18 19 Attığı Gol 8 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Roma 14 / 3 Real Madrid 19 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı R Roma İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 8 – 3 RM Real Madrid Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 6 – 6

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Roma B B G G G tüm kulvarlar Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B

Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B

Torino 0-2 Roma İtalya Serie A Ligi G

Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B

Roma 2-1 Atalanta İtalya Serie A Ligi G Real Madrid G M G G M tüm kulvarlar Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga G

Atletico Madrid 2-1 Real Madrid İspanya La Liga M

Elche 2-3 Real Madrid İspanya La Liga G

Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano İspanya La Liga G

Real Madrid 2-1 Inter Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Real Madrid ise son 5 maçı 4 galibiyetle tamamlayarak formda bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular Roma 3 eksik Bryan Cristante Mile Svilar Konstantinos Koulierakis Real Madrid 5 eksik Raul Asencio Rodrygo Eder Militao Federico Valverde Ferland Mendy

Roma kadrosunda Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Konstantinos Koulierakis (Sakat) yer almıyor.

Real Madrid kadrosunda Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık), Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eder Militao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Federico Valverde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Ferland Mendy (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Donyell Malen Roma 6 Gol 0 Asist Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist Matias Soule Roma 2 Gol 1 Asist Gianluca Mancini Roma 0 Gol 2 Asist Kylian Mbappe Real Madrid 7 Gol 2 Asist Jude Bellingham Real Madrid 3 Gol 2 Asist Vinicius Junior Real Madrid 1 Gol 3 Asist Arda Güler Real Madrid 1 Gol 2 Asist

Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala. Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Vinicius Junior.