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  4. Roma sarhoşu oldu! Burak Deniz'in yeni dizisi için gittiği Roma'da yaptığı paylaşımlara çok güleceksiniz

Roma sarhoşu oldu! Burak Deniz'in yeni dizisi için gittiği Roma'da yaptığı paylaşımlara çok güleceksiniz

19.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burak Deniz, yeni dizisi için gittiği Roma'dan paylaşım yapmaya doyamıyor. Çekimlerden artakalan tüm vaktini gezmeye ayıran ünlü oyuncunun son paylaşımı ise görenleri çok güldürüyor.

Roma sarhoşu oldu! Burak Deniz'in yeni dizisi için gittiği Roma'da yaptığı paylaşımlara çok güleceksiniz

Burak Deniz, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Küçük rollerle başladığı kariyerinde "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle parlayan ünlü oyuncu, çok kısa süre içinde başrollere sıçradı. Hazal Kaya'yla oynadığı "Bizim Hikaye" ve Dilan Çiçek Deniz'le başrolleri paylaştığı "Yarım Kalan Aşklar" ile çıtayı arşa çıkardı. Sonrasında, ATV'nin sevilen dizisi "Maraşlı"da genç yıldız Alina Boz'la başrol oynadı. "Maraşlı" dizisinin erken bitişinin hüznünü yaşamaya bile fırsat bulamadı çünkü bu kez global bir projede oynamaya başladı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, sevilen filmi "Cahil Periler"i bu kez Disney+ için dizi olarak çekmeye karar verdi ve önemli rollerden birini de Burak Deniz'e emanet etti. Hal böyle olunca, Burak Deniz de "Maraşlı" çekimleri biter bitmez Roma'ya uçtu. Hem Roma'da olmanın hem de uluslararası bir projede oynamanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, sık sık paylaşım yapmaya başladı.

Paylaşmaya doyamıyor

Burak Deniz story

Çekimlerden artakalan tüm vaktinde Roma'yı gezen ünlü oyuncu, bol bol şehir fotoğrafı paylaşıyor.

Burak Deniz

Son olarak Vatikan Müzesi'nde çektirdiği fotoğrafı, "Medusa’ya canım sıkılmış." notuyla paylaşınca hayranlarını yine çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi Roma Burak Deniz
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