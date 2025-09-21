SPOR

Roma, Serie A’nın 4. haftasında derbide deplasmanda karşılaştığı Lazio’yu 1-0 mağlup etti!

İtalya Serie A’nın 4. haftasında derbide Lazio ile Roma, Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Derbiden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Roma oldu.

Serie A’nın 4. haftasında derbide Lazio ile Roma, Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Lorenzo Pellegrini’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Roma sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

FARK 6'YA ÇIKTI!

Bu sonuçla Roma Serie A’da 3. galibiyetini elde etti ve puanını 9’a yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Lazio ise 3 puanda kaldı.

Roma’da milli futbolcu Zeki Çelik, 11’de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi. Öte yandan Lazio’da 86. dakikada Reda Belahyane, 90+7. dakikada da Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.

İtalya SS Lazio Roma Derbi
İtalya SS Lazio Roma Derbi
