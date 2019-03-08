Roma, Sportif Direktör Monchi ile yolların ayrıldığını açıkladı!

MYNET.COM | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da dün teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildikten sonra bugün de sportif direktör Monchi ile yollar ayrıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli sportif direktör ile karşılıklı yapılan anlaşma sonrası yolların ayrıldığı belirtildi.

Roma CEO'su Guido Fienga, Monchi'nin ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada "Kulüpte görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özveri için Monchi'ye teşekkür ediyor ve gelecekteki çalışmaları için de şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

17 yıl Sevilla'da görev yaptıktan sonra 2017 yazında Roma'nın sportif direktörü olan Monchi, milli yıldız Cengiz Ünder'in İtalyan ekibine transferinde büyük pay sahibi olmuştu.

Roma, Monchi'nin yerine sportif direktör olarak Frederic Massara'yı getirdi.

RANIERI SÜRPRİZİ

Öte yandan İtalyan basını, Roma'da yeni teknik direktörün Claudio Ranieri olacağını iddia ederek, İtalyan teknik adamın bu sabah Roma'ya geldiğini yazdı.

67 yaşındaki Ranieri, son olarak İngiltere'nin Fulham takımını çalıştırmış ve 28 Şubat'ta görevden alınmıştı.

