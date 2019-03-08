Roma teknik direktörlüğü için Gheorghe Hagi iddiası

MYNET.COM | Gazeta Sporturlor'un özel olarak duyurdu haberde Roma teknik direktörlüğü için adaylar arasında Gheorghe Hagi de var. İddiaya göre Hagi, birkaç gün içinde Roma'ya giderken İtalyan ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yapacak. Hagi'nin adaylar arasında yer almasında, Roma başkanı James Pallotta ve altyapı koordinatörü Bruno Conti ile iyi ilişkilerinin olmasının etkisi var.

IANIS DE ROMA YOLCUSU

Gazetenin bir diğer iddiası ise, Hagi'nin Roma'nın başına geçmesi halinde oğlu Ianis de İtalyan ekibinin yolunu tutacak. Halen Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin Roma tarafından ekim ayından bu yana izlendiği ve Monchi'nin yaz aylarında bu transferi bitireceği belirtildi. Gheorghe Hagi'nin adı, geçtiğimiz günlerde Anderlecht teknik direktörlüğü için de geçmişti. Hagi teknik direktörlük kariyerinde en son Romanya ekiplerinden FC Viitorul'u çalıştırmıştı.

