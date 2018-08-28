Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı

Serie A'nın 2. haftasında Roma sahasında Atalanta’yı ağırladı. Maçta 3-1 geriye düşen Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, Florenzi'nin golü sonrası adeta çıldırdı.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Manolas'ın skorun 3-3'e getirmesi sonrası yedek kulübesindeki cam bölüme yumruk atan İtalyan teknik adam elini kırdı. Maç sonrası hastaneye götürülen Francesco ameliyat edildi. (Skor)
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