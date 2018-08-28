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Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı

İTALYA HABERLERİ  | 28.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Serie A'da oynanan ve 3-3 sona eren Roma-Atalanta maçında ev sahibi ekibin teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Manolas'ın skoru 3-3'e getirdiği golde sevinç yaşarken elini kırdı.

Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı

Serie A'nın 2. haftasında Roma sahasında Atalanta’yı ağırladı. Maçta 3-1 geriye düşen Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, Florenzi'nin golü sonrası adeta çıldırdı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Manolas'ın skorun 3-3'e getirmesi sonrası yedek kulübesindeki cam bölüme yumruk atan İtalyan teknik adam elini kırdı. Maç sonrası hastaneye götürülen Francesco ameliyat edildi. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
Eusebio Di Francesco Roma - Atalanta

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