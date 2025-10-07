SPOR

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, milli yıldız Zeki Çelik'e övgüler!

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Roma'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken teknik direktör Gian Piero Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

"HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR"

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, milli yıldız Zeki Çelik e övgüler! 1

Gasperini, Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı. İtalyan teknik adam, "Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri." sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 asist yaptı.

Canlı Skor

