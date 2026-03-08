SPOR

Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye anlamlı destek! İftar sofraları kuruldu

Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli aileler için iftar organizasyonu düzenledi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze'ye anlamlı destek! İftar sofraları kuruldu
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayında Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için anlamlı bir yardım çalışmasına imza attı. Gaza Strip’te düzenlenen organizasyon kapsamında çok sayıda aile için iftar sofraları kuruldu ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

İFTAR KOLİLERİNİ İLETTİ!

Milli futbolcunun öncülüğünde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde, bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdüren ailelerin Ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Hazırlanan iftar kolileri Gazze’nin farklı noktalarında belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İFTAR ORGANİZASYONUYLA GÜNDEM OLDU...

Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de düzenlediği iftar organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Organizasyonu destekleyen yardım kuruluşları, Ramazan boyunca Gazze’de iftar çadırlarının kurulmaya devam edeceğini açıkladı. Aktürkoğlu’nun bu girişimi sosyal medyada da büyük takdir toplarken, birçok kişi dayanışma çağrısına destek verdi.

