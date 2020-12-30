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Roma ve Inter Uğurcan Çakır'ın peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.12.2020 12:03 | Son Güncelleme

İtalya Ligi ekiplerinden AS Roma'dan sonra Inter kulübü de, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un kalesini koruyan başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı.

Roma ve Inter Uğurcan Çakır'ın peşinde

Trabzonspor'un başarılı milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dev takımları talip olmaya devam ediyor.

2 İTALYAN TAKIMI DEVREDE

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 2 üst düzey İtalyan takımı, bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.

ROMA'NIN İLGİSİ VAR

Bilindiği üzere 24 yaşındaki kalecinin ismi geçtiğimiz günlerde AS Roma kulübü ile anılmaya başlamıştı. İtalyan ekibin Pau Gomez'den memnun olmadığını, yerine başka bir kaleci düşündüğünü ve bu kalecinin de Uğurcan Çakır olduğu iddia edilmişti. Haberde, Roma'dan sonra Uğurcan Çakır'ı transfer listesine alan bir diğer takımın da FC Inter olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Çakır, bu sezon forma giydiği 14 maçta kalesinde 18 gol gördü.

(AJANSSPOR)

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