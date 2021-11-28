Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın hizmet binası açıldı

Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın (RETAV), hizmet binası törenle açıldı.

RETAV'dan yapılan açıklamada, Vakfın kuruluşuna dair ilanın, 4 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Merkezi Ankara olan vakfın hizmet binasının, Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde törenle açıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vakfımızın açılış törenine, 'Dünya Roman Kraliçesi', aynı zamanda Sınır Tanımayan Kültürler Derneği Başkanı Lucica Tudor onur konuğu olarak katıldı. Tudor ile RETAV Başkanı Hüseyin Gezen arasında Türkiye'de ve dünyadaki romanların sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilecek projeler konusunda resmi mutabakat imzalandı."

- "İstihdam ve barınma gibi yardımlar hedefliyoruz"

Törende, RETAV Başkanı Gezen, vakfı, Roman vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakfımız insan sevgisini benimseyerek, ihtiyaç sahibi tüm Roman kardeşlerimize maddi ve manevi anlamda mutluluğu paylaşma bilincinde olarak yardım etmek adına kurulmuştur. Ulusal değerlerimiz doğrultusunda, toplum olarak bizlere görev düşmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yiyecek ve giyecek yardımları, sağlık destek yardımları, eğitim yardımları, yakacak yardımları, özel amaçlı yardımlar, periyodik yardımlar ve istihdam ve barınma gibi yardımlarda bulunmayı hedeflemekteyiz."

Lucica Tudor da "Dil, din, ırk fark etmeksizin tüm insanlar kardeştir. Kardeşin kardeş ile barış içinde yaşaması gerekli. Her insanın kanı kırmızıdır." ifadelerini kullandı.

