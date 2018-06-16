Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması

Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus futbolcusu Roman Neustadter, Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesine röportaj verdi. Yıldız futbolcu, 2018 Dünya Kupası'yla ilgili konuşurken Rusya Milli Takımı kadrosundan çıkarılması üzerine de açıklamalar yaptı. Dünya Kupası'nın Rusya'da düzenlenmesinin güzel bir şey olduğunu dile getiren Neustadter, eşcinsellik ve homofobi üzerine de konuştu. İşte Neustadter'in röportajı...

Ukrayna'da dünyaya gelen Neustadter'in babası Ukrayna, annesi ise Rusya vatandaşı. Eski bir futbolcu olan babasının Mainz'a transfer olmasıyla Almanya'ya gidiyor ve burada vatandaşlık kazanmıştı. Neustadter, bunun hatırlatıldığı röportajda Rusya'da kadroda yer almamasıyla ilgili olarak hayal kırıklığına uğradığını dile getiriyor. Neustadter'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya'yla ilgili olumsuz şeyler duymak benim için çok komik. İnsanlar sürekli 'Rusya'ya seyahat edebilir miyim? Güvenli mi?' diye soruyor. İnsanların haberlerden çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Rusya, güzel insanlarla dolu çok güzel bir ülke. Ruslar'ın soğuk ve iyi olmadığı söylenir ancak onlarla konuştuğunuzda size yardım ettiklerini görürsünüz. Hem Alman hem de Rus kültürünü yaşattığım için gurur duyuyorum. Kökenlerime bakınca Rusum ancak iş disipline geldiğinde Almanım. Almanya'ya taşındığımda 4 yaşındaydım, bu yüzden kendimi Alman gibi hissediyorum. Ancak insanlar 'Roman, sen tam bir Rus'sun' diyor. Rusya'da da tam tersi: 'Sen tam bir Alman'sın! Örneğin insanlarla kahvaltıdan 10 dakika önce buluşurum, Ruslar'da bunu göremezsiniz!