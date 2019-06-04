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Roman Neustadter, Dinamo Moskova yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2019 08:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Roman Neustadter, Rus Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya imza atıyor.

Roman Neustadter, Dinamo Moskova yolunda

2016'dan bu yaana oynadığı sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra yeni kulüp arayışlarına başlayan Neustadter'e en ciddi teklifin Dinamo Moskova'dan geldiği kaydedildi.

Rus Ligi'nde beklentilerinin altında bir sezon geçiren ve son dönemde ligde kalmayı garantileyen Dinamo Moskova'da teknik direktörü Dmitri Khokhlov'un Neustadter'i özel olarak istediği belirtildi.

"2 HAFTA SONRA BİR KARAR VERECEĞİM"
Neustadter ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydederken, "Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve milli takıma seçildiğim için mutluyum. Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, sonrasında geleceğimi ve nereye gideceğimi düşüneceğim. Ailemle ve menajerimle konuşup, benim için en iyisinin ne olacağını belirleyeceğiz. Rusya'ya transfer olmayı düşündüm, arkadaşlarımla da konuştum ve onlar "gel" dediler. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. 2 hafta sonra bir karar vereceğim" ifadelerini kullanıyor.

Rus Milli Takımı'nda forma giyen 31 yaşındaki Neustadter, Schalke'den bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 1875 dakika süre aldı ve 2 de golle skor katkısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Roman Neustadter dinamo moskova Fenerbahçe

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