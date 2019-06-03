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Roman Neustadter: Fenerbahçe kötüydü ama ben iyi oynadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Roman Neustadter, "iyi bir sezon" geçirdiğini ancak sarı-lacivertli takımın kötü olduğunu söyledi.

Roman Neustadter: Fenerbahçe kötüydü ama ben iyi oynadım

Fenerbahçe'de elinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden Neustadter, "Fenerbahçe'de 30'dan fazla maça çıktım. Yeni bir teknik adam geldi ve sonra her şey değişti. İlk yarıda belki 5-6 maç kaçırmışımdır. Kötü oynamış olsam, milli takıma çağrılmazdım. Yapabileceğim her şeyi yaptım ama kötü bir sezon geçirdik. Yine de ben iyi oynadım" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİ BİLMİYORUM, RUSYA DA OLABİLİR"
Geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve milli takıma seçildiğim için mutluyum. Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, sonrasında geleceğimi ve nereye gideceğimi düşüneceğim. Ailemle ve menajerimle konuşup, benim için en iyisinin ne olacağını belirleyeceğiz. Rusya'ya transfer olmayı düşündüm, arkadaşlarımla da konuştum ve onlar "gel" dediler. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. 2 hafta sonra bir karar vereceğim" dedi.

31 yaşındaki Neustadter, Schalke'den bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta 1875 dakika süre aldı ve 2 de golle skor katkısında bulundu.

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