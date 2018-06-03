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Roman Neustadter, Rusya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter yer almadı.

Roman Neustadter, Rusya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı!

Rusya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde milli takımın nihai kadrosu belirlendi.

28 kişilik aday kadroya çağrılan Neustaedter'e, nihai kadroda yer verilmedi.

Neustadter, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef koç, beni Dünya Kupası kadrosuna almadı. Elbette şok oldum ve hayal kırıklığı yaşadım. Ama %100 fit'tim ve her şeyimi vermeye hazırdım" ifadelerini kullandı.

Stanislav Cherchesov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Rusya Milli Takımı, 5 Haziran'da sahasında Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak.

Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosu şöyle:

Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrei Lunev (Zenit)

Defans: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Zenit), Sergey Ignashevich, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny)

Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)

Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar)

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Anahtar Kelimeler:
Roman Neustadter dünya kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doğru karar...Fener'e yakışmıyor bu sene defans hatalarını hep bu yaptı...gönderin artık gitsin
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