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Roman Neustaedter'den Fenerbahçe taraftarına veda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.08.2019 20:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.

Roman Neustaedter'den Fenerbahçe taraftarına veda

Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle" ifadelerini kullandı.

Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Roman Neustaedter Fenerbahçe

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