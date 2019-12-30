Roman Yaremchuk'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Belçika Ligi ekiplerinden Gent'in formasını giyen Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk, Beşiktaş ve Galatasaray'dan resmi teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Yaz aylarında 3 kulüp ile görüştüğünü belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Gent'te yeni sözleşme isteyince, kulüp beni göndereceklerinin sözünü verdi. Rakam konuşmadık ama gidebileceğimi belirttiler. Yaz aylarında Roma, Beşiktaş ve Galatasaray'dan resmi teklif aldım, görüştük. Beşiktaş satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı, Roma ise bonservisimi almak istiyordu. Gent sportif direktörü 20 milyon euro gibi inanılmaz bir ücret talep etti. Ben bu paraya değmem çünkü takım oyuncusuyum. Yarmolenko, Konoplynka, hatta Tsygankov gibi bire birde fark yaratabilecek bir oyuncu değilim. Farklı tarzda futbolcuyum" ifadelerini kullandı.
Gent'e Dinamo Kiev'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon 30 maçta 11'de görev aldı ve 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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