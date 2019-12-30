SPOR
  4. Roman Yaremchuk'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Roman Yaremchuk'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Yaz aylarında adı Galatasaray ile anılan Gent'in golcüsü Roman Yaremchuk, Beşiktaş ile de görüştüğünü belirtti.

Roman Yaremchuk'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Belçika Ligi ekiplerinden Gent'in formasını giyen Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk, Beşiktaş ve Galatasaray'dan resmi teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Yaz aylarında 3 kulüp ile görüştüğünü belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Gent'te yeni sözleşme isteyince, kulüp beni göndereceklerinin sözünü verdi. Rakam konuşmadık ama gidebileceğimi belirttiler. Yaz aylarında Roma, Beşiktaş ve Galatasaray'dan resmi teklif aldım, görüştük. Beşiktaş satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı, Roma ise bonservisimi almak istiyordu. Gent sportif direktörü 20 milyon euro gibi inanılmaz bir ücret talep etti. Ben bu paraya değmem çünkü takım oyuncusuyum. Yarmolenko, Konoplynka, hatta Tsygankov gibi bire birde fark yaratabilecek bir oyuncu değilim. Farklı tarzda futbolcuyum" ifadelerini kullandı.

Gent'e Dinamo Kiev'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon 30 maçta 11'de görev aldı ve 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
En çok Karius forma giydiEn çok Karius forma giydi
Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdiBeşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş Roman Yaremchuk Transfer

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Ünlü futbolcunun yüzü tanınmaz hale geldi

Ünlü futbolcunun yüzü tanınmaz hale geldi

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

F.Bahçe'deki ayrılığı açıkladı: Yollarlar

F.Bahçe'deki ayrılığı açıkladı: Yollarlar

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten flaş karar

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Beşiktaş'ta Cüneyt Çakır isyanı

Beşiktaş'ta Cüneyt Çakır isyanı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roman Yaremchuk'dan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...

'Beşiktaş ve Galatasaray beni istedi!'

Beşiktaş'ta ilk yarıda en çok Loris Karius forma giydi

En çok Karius forma giydi

Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi

Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi

Beşiktaş'tan Mario Balotelli bombası

Beşiktaş'tan Balotelli bombası

Beşiktaş'ın hücumdaki yeni kozu Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın yeni kozu Atiba

Beşiktaş'ta 6 günlük devre arası tatili başladı

Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.