Romantizm onlara göre değil! Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden güldüren fotoğraf

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, fazla göz önünde olmadıkları halde son dönemin en popüler çiftleri arasında yerini almayı başardı. Kariyerlerinde de aynı tavrı sürdüren ikili, gözlerden uzakta bir hayat sürdükleri halde en iddialı projelerde başrollere seçiliyor. Mert Yazıcıoğlu, Netflix Türkiye dizisi "Aşk 101" ile şöhretin zirvesine çıkarken, Afra Saraçoğlu da BluTV'nin "Yeşilçam" dizisiyle izleyenleri mest etti. Yoğun çalışma tempolarına ara veren çift, dizilerinin yeni sezonları öncesi yorgunluk atmak için tatile çıktı. Birbirlerini zor gördükleri yoğun günlerin acısını Bodrum tatiliyle çıkaran çift, hayranlarını yine çok güldürdü.

Romantizm uzun sürmedi

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, hiç öyle bir projede oynamasalar da, bir komedi dizisini uçurabilecek kadar mizaha yatkın bir ikili gibi görünüyor. Bu tavırlarını da Instagram'da sık sık gösteriyorlar.

Son olarak, romantik bir tatil paylaşımının ardından gelen komik filtreli bir fotoğraf, çiftin hayranlarını yine çok güldürdü.

