Romanya basını duyurdu: Rebrov Fenerbahçe'ye gidecek

Süper Lig'de devam edecek 8 hafta için teknik direktörlük görevine Tahir Karapınar'ı geçiren Fenerbahçe'de kalıcı teknik direktörün kim olacağı sorusu merak ediliyor.

Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından bu yana yerli ve yabancı birçok hocanın isminin geçtiği sarı-lacivertliler için bir iddia da Romanya basınından geldi. Gazeta Sporturilor'un haberine göre; lig bitince Ferencvaros'tan ayrılacak olan teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye gidecek.

4-5 gün kadar önce Rebrov'un menajeri, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Ali Koç ile görüştüklerini söylemişti. Menajeri konuyla ilgili, "Birkaç kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Türkiye'de onu iyi hatırlıyorlar, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlükteki başarılarını takip ediyorlar" ifadesini kullanmıştı.

UKRAYNA'DA 2, MACARİSTAN'DA 1 ŞAMPİYONLUK

Ferancvaros ile en yakın takipçisinin 9 puan önünde zirvede yer alan 46 yaşındaki Rebrov, Dinamo Kiev ile 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı. Rebrov ayrıca Ferencvaros ile ilk sezonunda (2018-19) lig şampiyonu olmayı başarmıştı.

REBROV FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Futbolculuğu döneminde Ocak 2003-Haziran 2004 arasında Fenerbahçe forması giyen Rebrov, 29 resmi maça çıktı ve 2 gol 6 asistle oynadı.

(AJANSSPOR)



