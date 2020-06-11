SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Romanya basını duyurdu: Rebrov Fenerbahçe'ye gidecek

Romanya basını duyurdu: Rebrov Fenerbahçe'ye gidecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Altyapı koordinatörlüğü için getirdiği Tahir Karapınar'ı sezon sonuna kadar teknik direktör olarak açıklayan sarı lacivertli takım için çok konuşulacak bir haber kaleme alındı. Romanya basını, lig bitince Ferencvaros'tan ayrılacak olan teknik direktör Sergiy Rebrov'un, Fenerbahçe'ye gideceğini iddia etti.

Süper Lig'de devam edecek 8 hafta için teknik direktörlük görevine Tahir Karapınar'ı geçiren Fenerbahçe'de kalıcı teknik direktörün kim olacağı sorusu merak ediliyor.

Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından bu yana yerli ve yabancı birçok hocanın isminin geçtiği sarı-lacivertliler için bir iddia da Romanya basınından geldi. Gazeta Sporturilor'un haberine göre; lig bitince Ferencvaros'tan ayrılacak olan teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe'ye gidecek.

4-5 gün kadar önce Rebrov'un menajeri, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Ali Koç ile görüştüklerini söylemişti. Menajeri konuyla ilgili, "Birkaç kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Türkiye'de onu iyi hatırlıyorlar, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlükteki başarılarını takip ediyorlar" ifadesini kullanmıştı.

UKRAYNA'DA 2, MACARİSTAN'DA 1 ŞAMPİYONLUK

Ferancvaros ile en yakın takipçisinin 9 puan önünde zirvede yer alan 46 yaşındaki Rebrov, Dinamo Kiev ile 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı. Rebrov ayrıca Ferencvaros ile ilk sezonunda (2018-19) lig şampiyonu olmayı başarmıştı.

REBROV FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Futbolculuğu döneminde Ocak 2003-Haziran 2004 arasında Fenerbahçe forması giyen Rebrov, 29 resmi maça çıktı ve 2 gol 6 asistle oynadı.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Arda'dan G.Saray ve transfer sözleri

Arda'dan G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Romanya basını duyurdu: Rebrov Fenerbahçe'ye gidecek

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular

Carlos Eduardo için Fenerbahçe iddiası

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları

F.Bahçe'de Kayserispor hazırlıkları

Andriy Yarmolenko'nun menajeri Sergei Serebrennikov'dan olay sözler

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

F.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.