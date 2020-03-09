Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, Romanya'da ilk kez geçen ay görülmüştü.
Başkent Bükreş'te 14-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.
(AA)
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