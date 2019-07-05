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Romanya Milli Takımı Ayhan Avcı’ya emanet

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Basketbol antrenörü Ayhan Avcı, Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.

Romanya Milli Takımı Ayhan Avcı’ya emanet

Yıllardır Bellona Kayseri Kadın Basketbol Takımı'nın baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli Takımı'nın antrenörü oldu. Ayhan Avcı Romanya Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Avcı'nın staffında Müge Berkalp de bulunacak.

Tecrübeli antrenör Avcı 2021 Avrupa Şampiyonası elemeleri boyunca görev yapacak ve sözleşmesi 2021 Şubat ayında sona erecek. Budapeşte’de kampta bulunan Rumen takımının başında bulunan Avcı, kamp sonrası Türkiye’ye dönecek.

Türkiye U20 Kadın Basketbol Takımı'nın da hocası olan Ayhan Avcı’nın önümüzdeki sezon Bellona Kayseri Basketbol ile lige katılıp katılmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
romanya milli takımı Ayhan Avcı Bellona Kayseri

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