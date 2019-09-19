Romanya’nın en ünlü cadısı taşındı! Trump'a da büyü yapmıştı

Romanya’nın büyü ve cadılık konusundaki ününü daha önce de duymuş olabilirsiniz. Romanya ve çevre ülkelerde oldukça yaygın olan cadı aileleri, toplumda oldukça önemli bir yere sahip. Hatta Romanya Parlamentosunun birçoğu, cadı ailelerinden çekiniyor desek yanlış olmaz. Aşk iksirleri, ayırma büyüleri ve lanetler sayesinde kazandıkları paralarla lüks hayatlar yaşayan bu aileler, şimdilerde Amerika’ya göç etmenin yollarını arıyor. Hatta bazıları çoktan ülkesini terk etti bile! Los Angeles’da kendine yeni bir hayat kurmaya karar veren ve Romanya’nın en güçlü cadısı olarak bilinen Mihaela Minca da bunlardan biri. Eğer hazırsanız kendisini ve ailesini biraz daha yakından tanıyalım! AMERİKA ÖZGÜR BİR ÜLKE Mihaela Minca, aslen Romanyalı bir cadı ve ülkesinin en güçlü cadılarından biri olarak biliniyor. Amerika’ya gitme sebebini ise Amerika’nın çok daha özgür bir ülke olması olarak açıklıyor. Burada cadıların çok daha özgür bir şekilde yaşayabildiğini ve işlerini yapabildiğini de ekliyor. Burada dünyanın birçok köşesinden cadıyla tanıştığını belirten Minca, Meksikalı cadıların Hollywood Bulvarı’nda özgürce fal baktığını görünce çok şaşırdığını söylüyor.

DONALD TRUMP'A BÜYÜ YAPMAK İÇİN BİRLEŞMİŞLERDİ Romanya’da cadıların halka açık bir alanda özgürce fal bakması ya da benzer şeyler yapması yasak. Minca; burada Rusya, Küba, Orta Doğu ve Hindistan’dan çok fazla cadıyla tanıştığını söylüyor. Donald Trump’ın göçmenlere karşı olan tutumunu beğenmeyen cadılar, geçtiğimiz aylarda Donald Trump’a büyü yapmak için birleşmişti. Minca’da bu büyüye destek verenlerden biri. BÜYÜ İŞE YARAMIŞ Birçok cadının göçmen olduğunu ve Amerika’ya daha özgür bir yaşam için geldiğini belirten Minca, göçmenleri engelleyecek bir duvarın inşasını kabul etmediklerini de belirtiyor. Minca, yapılan büyünün işe yaradığını çünkü devletin göçmenleri engelleyecek duvar için bütçe ayırmayacağını duyurduğunu söylüyor. ÜNLÜLER DE CADILARA BAŞVURUYOR Ayrıca insanların bu başkanı kendi elleriyle seçtiğini, duvarın inşası dışındaki konulara karışmayacaklarını da ekliyor. Donald Trump’a yapılan bu büyü için Los Angeles’da büyük bir cadı toplantısı olduğunu da ekleyen Minca, birçok Hollywood ünlüsünün de cadılara başvurduğunu söylüyor. Ancak isimleri sorulduğunda bunları açıklayamayacağını da kesin bir şekilde söylüyor. Yalnızca Arnold Schwarzenegger’in ismini veren Minca, “Kendisiyle sadece sohbet ettik, büyülere dair bir şey konuşmadık.” diyor.

ÜNLÜLER AŞK BÜYÜLERİNİ TERCİH EDİYOR Ünlülerin ne tarz büyüler talep ettiği sorulduğunda ise cevabı çok net: aşk büyüleri! Daha önce erkek bir ünlünün yine bir başka erkek ünlü için aşk büyüsü talep ettiğini söyleyen Minca, “Daha önce kadın ve erkek için aşk büyüsü yapmıştım ama erkek-erkek için bir aşk büyüsü yapmak, benim için biraz tuhaftı. Korktum ve iki erkeği bir araya getirmek için özel bir büyüm yoktu. Ancak sonrasında ritüellerimi geliştirdim. Örneğin büyülerde kullandığım bal mumu bebeklerimi artık sadece kadın ve erkek olarak üretmiyorum. Şimdi tüm LGBT ilişkiler için bir büyüm var.” diyor. EN FARKLI CADILAR KÜBALILAR Cadı toplantılarının yeri hakkında biraz daha bilgi istendiğinde ise bunun çok gizli olduğunu ve kimseyle paylaşamayacağını, toplantı gününe kadar kendisinin de lokasyonu bilmediğini belirtiyor. Amerika’daki büyülerle Romanya’daki büyülerin benzediğini söyleyen Minca, “Tanıştıklarımın içerisinde en farklı olanlar Kübalılar. Voodou bebekleri kullanıp genellikle kara büyü üzerine yoğunlaşıyorlar ve ritüelleri çok farklı.” diyor.

'BU ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR ŞEY' Amerika’daki cadılardan birçok yeni ritüel öğrendiğini söyleyen Minca, bir ritüelin en önemli noktasının büyü sözleri olduğunu söylüyor. Ritüel dışında o sözleri söylemeyi reddeden Minca, “O sözleri söylediğimde kötü bir şey olacak değil. Sadece söylememiz yasak. Sadece ritüel anında söyleyebiliyoruz.” diyor. Ritüellerin dışarıdan insanlar tarafından öğrenilemeyeceğini belirten Minca, “Bu yetenek tamamen çocukluktan gelen bir şeydir. Sonradan kazanamazsınız…” diye de ekliyor.

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