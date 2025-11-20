Romanya teknik direktörü Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkler'i çok iyi tanıyorum...''

2026 Dünya Kupası öncesi play-off turu yarı final ilk eşleşmesinde Romanya ile eşleştik. Romanya Milli Takımının teknik direktörü Mircea Lucescu’dan eşleşmeye dair ilk yorumlar geldi. Eşleşmenin zor geçeceğini ve Türkiye’yi iyi tanıdığından bahseden Lucescu’dan çarpıcı ifadeler geldi.

LUCESCU: ‘‘TÜRKLERİ ÇOK İYİ TANIYORUM…’’

Mircea Lucescu, "Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz." dedi.

‘‘ATEŞLİ BİR ATMOSFER OLACAK…’’

Mircea Lucescu, "Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Futbol sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna deplasmanından zaten bir deneyimimiz var. Misafirperverlik farklı olacak. Maç maç göreceğiz. Şu anda ne kadar şansımız olduğu umurumda değil, Türkiye ile oynuyoruz. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım benim takımım da yüksek seviyede olur." ifadelerinde bulundu.

‘‘NE DİYEBİLİRİM Kİ! BU BİR SORUN DEĞİL…’’

Mircea Lucescu, "Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil. 1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit." diye konuştu.

ROMANYA FEDERASYONU EŞLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ!

Öte yandan Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'nun başdanışmanı Andrei Vochin, 2026 Dünya Kupası playoff yarı finalinde A Milli Takımımız ile eşleşmelerini değerlendirdi.

‘‘SAKİN OLUN!’’

Vochin, "Sakin olun. Avusturya ve Bosna ile eşleşmeyi umuyorduk ve onların arkasında, 3. sırada bitirdik. İyimser olalım. Kolay bir kura olamazdı. Romanya takımının değeri göz önüne alındığında, daha düşük puanlı bir takımla oynayamayacağımız açıktı." dedi.

‘‘BİR ROMENDEN DAHA İYİ BİLİYOR…’’

Romanya Teknik Direktörü Lucescu'nun önemine değinen Vochin, "Mircea Lucescu, Türkiye'de de milli takım teknik direktörüydü. Türk futbolunu herhangi bir Rumen teknik direktörden daha iyi biliyor."dedi.

‘‘TÜRKİYE’Yİ İSTEMEMİŞTİM!’’

Romen futbol adamı, "Elemelerde tek zayıf takım Bosna ama Bosna bizi iki kez yendi, hem evimizde hem de deplasmanda. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'yi istememiştim. O zaman Avusturya'nın olduğu grubu da aynı derecede istiyordum. O zaman elemeyi yarı yarıya kazandığımızı söylemiştim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.