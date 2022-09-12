YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi

Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi

12.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli biniciler organizasyonda, beş altın, dört gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Dört gün süren organizasyonda yıldız, genç, ümit, ve kadın biniciler kategorilerinde mücadele eden milli biniciler, organizasyonda, 5 altın, 4'ü gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlarKasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştıUluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı
Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye Binicilik Federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.