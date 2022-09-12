Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi

Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.
Dört gün süren organizasyonda yıldız, genç, ümit, ve kadın biniciler kategorilerinde mücadele eden milli biniciler, organizasyonda, 5 altın, 4'ü gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
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