Ronaldinho'dan yeni görüntüler! İşte hapishaneden çıkış anı

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" ev hapsine alınmıştı. Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtilmişti.

İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi. Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

HAPİSTEN ÇIKAR ÇIKMAZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ronaldinho'nun hapisten çıktıktan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı! Brezilyalı yıldızın tedirgin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Brezilyalı efsane yıldızın polis koruması eşliğinde basın ordusunun önünden geçtiği bu görüntüler manşetlere taşındı.

Gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Ronaldinho'nun tedirginliğin yanı sıra bir hayli üzgün olduğu da görüldü.

Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho, hapis günlerini diğer mahkumlarla spor yaparak devam ettirmiş ve futbol oynadığı görüntüler bir hayli konuşulmuştu.