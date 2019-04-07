Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'ten transfer

Brezilyalı unutulmaz futbolcu Ronaldinho'nun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, babasının izinden gidiyor. Ronaldinho futbolu bırakmış olabilir ama onun ruhu yeşil sahalarda olmaya devam edecek. Joao Mendes, Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cruzeiro Başkanı Amarildo Ribeiro, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada ''Bugün, geleceği çok parlak olan Joao Mendes ile sözleşme imzaladık. Karekterine ve yeteneğine güvendiğimiz bir isim. Uzun boylu ve teknik bir oyuncu. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Kısa zaman içinde A takımda da kendisinden faydalanmak istiyoruz'' diye konuştu. Umut vadeden isimler arasında adı geçen Joao Mendes teknik kalitesinin yanı sıra uzun boyuyla da dikkat çekiyor. 10 numara, forvet ve kanatlarda oynayabilen genç futbolcunun hızı da dikkat çekici.

