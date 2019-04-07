Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'ten transfer

Brezilyalı unutulmaz futbolcu Ronaldinho'nun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, babasının izinden gidiyor. Ronaldinho futbolu bırakmış olabilir ama onun ruhu yeşil sahalarda olmaya devam edecek. Joao Mendes, Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cruzeiro Başkanı Amarildo Ribeiro, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada ''Bugün, geleceği çok parlak olan Joao Mendes ile sözleşme imzaladık. Karekterine ve yeteneğine güvendiğimiz bir isim. Uzun boylu ve teknik bir oyuncu. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Kısa zaman içinde A takımda da kendisinden faydalanmak istiyoruz'' diye konuştu. Umut vadeden isimler arasında adı geçen Joao Mendes teknik kalitesinin yanı sıra uzun boyuyla da dikkat çekiyor. 10 numara, forvet ve kanatlarda oynayabilen genç futbolcunun hızı da dikkat çekici.
G.Saraylı yıldızların derbi iddiası!
Drogba şaşırttı! '1 yıllık kontrat verirseniz...'
Bayern Dortmund'u yıktı, zirveyi aldı!
Kean şampiyonluk ateşini yaktı!
'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı
Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!
Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor
Emre Demir en iyi oyuncu seçildi
Trabzonspor onunla kaybetmiyor
Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası
Ağaoğlu oyuncularını kutladı
Dorukhan ve TFF başkanlığı açıklaması!
FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev
Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi
Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup başlıyor
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum