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Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu

FUTBOL HABERLERİ  | 23.11.2018 07:47 | Son Güncelleme

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu.

Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu. Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu. Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon Euro'luk para cezasını ödeyememişti. (NTV SPOR)

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ronaldinho paris saint germain barcelona milan

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