SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

Efsane futbolcusu Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan gelecek gibi gözüküyor.

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptığı için 6 aylık hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun yaşadığı aksiliklere bir yenisi daha eklenebilir.

FIFA oyun yönetimi, efsane futbolcuyu FIFA 20'nin Ultimate Team modundan çıkarmak için toplantı yapma kararı aldı. Ronaldinho'nun oyun içerisindeki 'rating'i 94 olarak belirlenmişti.

Bir süredir hapishanede bulunan Ronaldinho serbest bırakıldıBir süredir hapishanede bulunan Ronaldinho serbest bırakıldı

VAN BASTEN'E BENZER

Hollanda futbolunun efsanesi Marco van Basten ise Nazi söylemleri nedeniyle önce Fox Sports'taki işinden olmuş, sonra da FIFA 20'den çıkarılmıştı.

(SPORX)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Zico'dan flaş Neymar açıklaması!Zico'dan flaş Neymar açıklaması!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldinho Paraguay FIFA oyun

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Açıklandı!

Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
destek yerine kostek olmak
van basten nazi benzetmesi yapmış??????+
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Ronaldinho'ya bir şok daha!

Zico Messi ve Ronaldo göre Neymar'ın eksiğini açıkladı

Zico'dan flaş Neymar açıklaması!

İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

Maradona'dan örnek davranış!

Neymar'ın 50 milyonluk karantina evi!

İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.