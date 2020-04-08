Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptığı için 6 aylık hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun yaşadığı aksiliklere bir yenisi daha eklenebilir.
FIFA oyun yönetimi, efsane futbolcuyu FIFA 20'nin Ultimate Team modundan çıkarmak için toplantı yapma kararı aldı. Ronaldinho'nun oyun içerisindeki 'rating'i 94 olarak belirlenmişti.
Hollanda futbolunun efsanesi Marco van Basten ise Nazi söylemleri nedeniyle önce Fox Sports'taki işinden olmuş, sonra da FIFA 20'den çıkarılmıştı.
(SPORX)
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
Adı F.Bahçe ile anılan Bilic'ten açıklama
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!
Fenerbahçe ile Barcelona transfer yarışına girdi!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Ronaldinho'ya bir şok daha!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Fatih Terim'i üzen haber!
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Trabzonspor'dan koronavirüs izni!
G.Saray'a Pato'dan mesaj!
Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum