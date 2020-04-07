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Bir süredir hapishanede bulunan Ronaldinho serbest bırakıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.04.2020 23:37 | Son Güncelleme

Bir süredir hapishanede bulunan Ronaldinho'ya müjdeli haber geldi.

Bir süredir hapishanede bulunan Ronaldinho serbest bırakıldı

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

WAAWWA

KEFALET ÖDENDİ

Yaklaşık 1 aydır Paraguay'da hapishanede olan Ronaldinho, serbest bırakıldı. Şimdi bir otelde ev hapsinde tutuluyor. Ronaldinho ve kardeşi, kefalet olarak 1.6 milyon dolar yatırdı.


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Anahtar Kelimeler:
ronaldinho hapishane Paraguay

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