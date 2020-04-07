Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Kardeşiyle birlikte Mart başında Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi.

Corona virüs salgını nedeniyle, ülkemizde olduğu gibi Paraguay'da da mahkemeler sadece acil davalara bakacak.

Bu karar sonrası Ronaldinho'nun davası ancak hayat normalleştikten sonra görülebilecek.

Bu nedenle 6 ay hapiste kalması beklenen 40 yaşındaki efsanenin tutukluluk süresi beklenenden uzun olabilir.