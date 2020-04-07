SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hapiste bulunan efsane futbolcu Ronaldinho beklenenden daha uzun süre parmaklıklar ardından kalabilir.

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Kardeşiyle birlikte Mart başında Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi.

Corona virüs salgını nedeniyle, ülkemizde olduğu gibi Paraguay'da da mahkemeler sadece acil davalara bakacak.

Bu karar sonrası Ronaldinho'nun davası ancak hayat normalleştikten sonra görülebilecek.

Bu nedenle 6 ay hapiste kalması beklenen 40 yaşındaki efsanenin tutukluluk süresi beklenenden uzun olabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Maradona'dan örnek davranış!Maradona'dan örnek davranış!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldinho koronavirüs cezaevi

En Çok Okunan Haberler

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarıyla ilgili önemli açıklama

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

Ünlü golfçu, göğüsleriyle golf oynadı!

Ünlü golfçu, göğüsleriyle golf oynadı!

Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor

Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 4 yorum
cinayeti işlememiş, uyuşturucu ticareti yapmamış, ajan olmamış, terörist hiç değil, tecavüzcü değil yani özetle ağır bir suç işlememiş. kesin olmayan sahte pasaportla giriş suçlaması var. bence geçmişi tüm dünya tarafından çok net bilinen birinin bu muameleyi hak etmediğini düşünüyorum. en azından tutuksuz yargılanma hakkı olabilirdi. ben çok üzüldüm herkesin izlemekten çok büyük keyif aldığı bir yıldızın bu muameleye maruz kalması. kaldı ki yukarda saydığım ağır suçları işleyen biri olsa tamam eyvallah hak etti diyeceğim. kesinliği olmayan bir suçtan içerde tutulmasını kınıyorum.
nerden nereye sefaletten zirveye zirveden sefalete
neden sahte pasaport kullanmış ki? yazık etti kendisine.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Zico Messi ve Ronaldo göre Neymar'ın eksiğini açıkladı

Zico'dan flaş Neymar açıklaması!

İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi

Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

Maradona'dan örnek davranış!

Neymar'ın 50 milyonluk karantina evi!

İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!

Arjantinli Carlos Tevez'den futbolculara yardım çağrısı

Tevez'den yardım çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.