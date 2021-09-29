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Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

29.09.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ile Villarreal karşısında 178. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekorunun sahibi oldu.

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Şampiyonlar Ligi'ne 2-1'lik Young Boys yenilgisiyle başlayan Manchester United, Old Trafford'da Villerreal'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ise bu maçta yeni bir rekorun sahibi oldu.

Young Boys maçında 177. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 36 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekoruna ortak olmuştu. Ronaldo, Villarreal maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısını 178'e çıkardı ve Iker Casillas'ı geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Ronaldo, Villarreal karşısında ise 900. kulüp maçına çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmaların 48'inde hat-trick yaptı, 678 gol kaydetti. Ronaldo, formasını giydiği kulüplerle 48 kupa kaldırdı.

AVRUPA'DA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan isim rekorunun sahibi olurken; Avrupa Kupaları'nda da en çok forma giyen oyuncu unvanını da ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan isimler:

178 - Cristiano Ronaldo
Juventus
Real Madrid
Manchester United

177 - Iker Casillas
Real Madrid
FC Porto

151 - Lionel Messi
FC Barcelona
Paris Saint-Germain

151 Xavi
FC Barcelona

145 - Ryan Giggs
Manchester United

142 - Raul
FC Schalke 04
Real Madrid

135 - Paolo Maldini
AC Milan

132 - Karim Benzema
Real Madrid
Olympique Lyon

130 - Iniesta
FC Barcelona

129 - Sergio Ramos
Real Madrid

126 Thomas Müller
Bayern Münih

125 - Clarence Seedorf
AC Milan
Real Madrid
AFC Ajax

124 - Gianluigi Buffon
Juventus
Parma Calcio 1913
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo Manchester United
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