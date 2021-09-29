Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Şampiyonlar Ligi'ne 2-1'lik Young Boys yenilgisiyle başlayan Manchester United, Old Trafford'da Villerreal'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ise bu maçta yeni bir rekorun sahibi oldu.

Young Boys maçında 177. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 36 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekoruna ortak olmuştu. Ronaldo, Villarreal maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısını 178'e çıkardı ve Iker Casillas'ı geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Ronaldo, Villarreal karşısında ise 900. kulüp maçına çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmaların 48'inde hat-trick yaptı, 678 gol kaydetti. Ronaldo, formasını giydiği kulüplerle 48 kupa kaldırdı.

AVRUPA'DA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan isim rekorunun sahibi olurken; Avrupa Kupaları'nda da en çok forma giyen oyuncu unvanını da ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan isimler:

178 - Cristiano Ronaldo

Juventus

Real Madrid

Manchester United

177 - Iker Casillas

Real Madrid

FC Porto

151 - Lionel Messi

FC Barcelona

Paris Saint-Germain

151 Xavi

FC Barcelona

145 - Ryan Giggs

Manchester United

142 - Raul

FC Schalke 04

Real Madrid

135 - Paolo Maldini

AC Milan

132 - Karim Benzema

Real Madrid

Olympique Lyon

130 - Iniesta

FC Barcelona

129 - Sergio Ramos

Real Madrid

126 Thomas Müller

Bayern Münih

125 - Clarence Seedorf

AC Milan

Real Madrid

AFC Ajax

124 - Gianluigi Buffon

Juventus

Parma Calcio 1913

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain



