Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü.

Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.



