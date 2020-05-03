Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.
Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü.
Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.
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