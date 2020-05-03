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Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2020 21:57 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, Anneler Günü sebebiyle annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin euro değerinde bir araba hediye etti.

Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü.

Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.

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