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  4. Ronaldo'dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmacağını kendisi duyurdu

Ronaldo'dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmacağını kendisi duyurdu

02.06.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Portekizli oyuncu, hakkında yazılan iddialara son noktayı koydu.

Ronaldo'dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmacağını kendisi duyurdu

Gelecek sezon Suudi Arabistan'dan ayrılacağı söylenen Ronaldo, medyada çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu. Gelecek sezon da Suudi Arabistan ekibinin formasını giyeceğini söyleyen Ronaldo, ülkede mutlu olduğunu ifade etti.

"BURADA MUTLUYUM"

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Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hala gelişmek için birçok fırsatımız var. Bence lig iyi ve rekabetçi. Çok iyi takımlar ve oyuncular var. Altyapının biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemler ve VAR sistemi de biraz da hızlı olmalı. Bence gelişmesi gereken başka küçük şeyler de var ama ben burada mutluyum. Suudi Arabistan'da devam etmek istiyorum, burada devam edeceğim" sözlerini kullandı.

"EN İYİ 5 LİGDEN BİRİ OLABİLİR"

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Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin önünün çok açık olduğunu ve 5 yıl içinde dünyanın en iyi 5 liginden biri olacağını ifade etti. Ocak ayında imza attığı Al Nassr'da şu ana dek 19 maça çıkan Portekizli yıldız, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.


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