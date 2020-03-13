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  4. Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan Rugani'ye destek

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan Rugani'ye destek

İTALYA HABERLERİ  | 13.03.2020 20:02 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan Rugani'ye destek

Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum" şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım" ifadelerini kullandı.

(AA)

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