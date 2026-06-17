Ronaldo darmadağın oldu! İstatistikleriyle kabus gibi gece yaşadı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda K Grubu tarihi bir ana sahne oldu. Afrika temsilcisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güçlü rakibi Portekiz karşısında tarihi bir direnç göstererek sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve turnuva tarihindeki ilk puan sevincini yaşadı.

KONGO TARİH YAZDI, RONALDO SIFIR ÇEKTİ!

Kongo cephesinde bayram havası yaşanırken, Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca sahada hiçbir varlık gösteremeyen 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maçı adeta istatistik üretemeden tamamladı. Ronaldo'nun Kongo karşısındaki kabus raporu ise gündeme oturdu.

Yıldız isim maç boyunca 0 gol, 0 asist, 0 isabetli şut, 0 dribling, 0 kilit pas ve 0 ikili mücadele kazanma ile oynadı.

BÜYÜK TURNUVALARDA 10 MAÇLIK LANET!

Demokratik Kongo karşısında da ağları sarsamayan Ronaldo, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) üst üste 10. maçında da gol sevinci yaşayamadı. Portekizli efsanenin gol atamadığı o kabus seri her geçen gün büyüyor. Portekiz efsanesi Ronaldo'nun Uruguay, Güney Kore, İsviçre, Fas, Çekya, Türkiye, Gürcistan, Slovenya, Fransa ve son olarak da Demokratik Kongo'ya gol atamayarak büyük bir kriz yaşadığı görüldü.