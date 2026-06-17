SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ronaldo darmadağın oldu! İstatistikleriyle kabus gibi gece yaşadı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın favorilerinden Portekiz ile 1-1 berabere kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.

Ronaldo darmadağın oldu! İstatistikleriyle kabus gibi gece yaşadı
Burak Kavuncu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda K Grubu tarihi bir ana sahne oldu. Afrika temsilcisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güçlü rakibi Portekiz karşısında tarihi bir direnç göstererek sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve turnuva tarihindeki ilk puan sevincini yaşadı.

KONGO TARİH YAZDI, RONALDO SIFIR ÇEKTİ!

Ronaldo darmadağın oldu! İstatistikleriyle kabus gibi gece yaşadı 1

Kongo cephesinde bayram havası yaşanırken, Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca sahada hiçbir varlık gösteremeyen 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maçı adeta istatistik üretemeden tamamladı. Ronaldo'nun Kongo karşısındaki kabus raporu ise gündeme oturdu.

Yıldız isim maç boyunca 0 gol, 0 asist, 0 isabetli şut, 0 dribling, 0 kilit pas ve 0 ikili mücadele kazanma ile oynadı.

BÜYÜK TURNUVALARDA 10 MAÇLIK LANET!

Ronaldo darmadağın oldu! İstatistikleriyle kabus gibi gece yaşadı 2

Demokratik Kongo karşısında da ağları sarsamayan Ronaldo, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) üst üste 10. maçında da gol sevinci yaşayamadı. Portekizli efsanenin gol atamadığı o kabus seri her geçen gün büyüyor. Portekiz efsanesi Ronaldo'nun Uruguay, Güney Kore, İsviçre, Fas, Çekya, Türkiye, Gürcistan, Slovenya, Fransa ve son olarak da Demokratik Kongo'ya gol atamayarak büyük bir kriz yaşadığı görüldü.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko derbisi nefes kesti!Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko derbisi nefes kesti!
Demokratik Kongo'nun ilk Dünya Kupası golünde Beşiktaş imzası! Demokratik Kongo'nun ilk Dünya Kupası golünde Beşiktaş imzası!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Denizli Baro Başkanı ile ilgili karar verildi

Denizli Baro Başkanı ile ilgili karar verildi

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

2,5 milyon TL'ye araba aldı 'Duyunca dünyam başıma yıkıldı'

2,5 milyon TL'ye araba aldı 'Duyunca dünyam başıma yıkıldı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.