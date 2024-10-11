Ronaldo ile Cassano'nun kavgası devam ediyor! Eski İtalyan futbolcu şimdi de Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etti! ''Sadece 150 gol attın"

Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo ile uğraşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelen Cassano şimdi de Ronaldo ile geçmişte konuştukları ses kaydını paylaştı.

"SADECE 150 GOL ATTIN"

Cassano paylaştığı ses kaydında, "Cep telefonumda 0034 ön ekine sahip bir numara gördüm. 0034 İspanya. Daha sonra Cristiano Ronaldo'nun tüm istatistiklerinin yer aldığı bir liste gördüm." dedi ve Ronaldo'nun ses kaydını paylaştı. Ronaldo'nun Cassano'ya, "Sadece 150 gol attın, sadece dört şampiyonluk kazandın.s" dediği duyuldu.

RONALDO CEPHESİNDEN CEVAP

Ronaldo'nun kız kardeşi Aveiro, Cassano'ya geçtiğimiz günlerde cevap vermişti. Aveiro, "Bu zavallı adam ailemizin umurunda değil. Ona söyleyeceğim tek şey var. Ronaldo oynamayı bilmiyorsa ve 900 gol attıysa, bir de oynamayı bildiğini hayal edin..." açıklamasını yapmıştı.