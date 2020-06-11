Ronaldo Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e dönecek!

İtalyan basınından Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.
Öte yandan Don Balon'un haberine göre ise Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması halinde eski takımı Real Madrid'e gidebileceği iddia edildi.
Radio Rossonera'nın haberine göre, bu yaz Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmayı düşündüğü fakat henüz kesin kararını lig bitiminde vereceği öğrenildi.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği ile ilgili bu ayrılık iddiası sonrasında yeni adresinin neresi olacağıise tartışma konusu oldu. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması durumunda Portekiz veya İngiltere'de Manchester United'a gidebileceği öne sürüldü. (FutbolArena)
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