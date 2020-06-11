SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ronaldo Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e dönecek!

Ronaldo Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e dönecek!

İTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Sezon sonu Juventus'tan ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun yeniden Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.

İtalyan basınından Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

YENİDEN REAL MADRID

Öte yandan Don Balon'un haberine göre ise Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması halinde eski takımı Real Madrid'e gidebileceği iddia edildi.

Radio Rossonera'nın haberine göre, bu yaz Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmayı düşündüğü fakat henüz kesin kararını lig bitiminde vereceği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'nun geleceği ile ilgili bu ayrılık iddiası sonrasında yeni adresinin neresi olacağıise tartışma konusu oldu. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması durumunda Portekiz veya İngiltere'de Manchester United'a gidebileceği öne sürüldü. (FutbolArena)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyorRonaldo Juventus'tan ayrılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Arda'dan flaş açıklama: Ne derse o olur!

Arda'dan flaş açıklama: Ne derse o olur!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ayakla basket atılır mı? Ronaldo bunu da yaptı!

Ayakla basket atılır mı? Ronaldo bunu da yaptı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e dönecek!

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!

Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Cengiz Ünder Juventus'a transfer mi oluyor?

Cengiz Ünder dünya devine mi gidiyor? Açıklama geldi

İtalya Futbol Federasyonu liglerin geleceğine ilişkin planı onayladı

İtalya Futbol Federasyonu'ndan onay

Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti

Juventus transferi bitirdi

Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.