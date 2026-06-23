Ronaldo maç sonunda Messi'yi duyunca çıldırdı!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, mücadelede 2 gol kaydetti.

RONALDO: "GERİ DÖNDÜM!"

Cristiano Ronaldo, Özbekistan maçının son düdüğüyle birlikte kendisini çeken kameralara yaklaşarak "Geri döndüm" anlamına gelen "I'm back! I'm back!" diye bağırdı.

"BANA EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER..."

Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Bana emekli olmamı söylediler... Ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"ZOR VE KARANLIK BİR HAFTAYDI"

Ronaldo, "Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum" diye konuştu.

Ronaldo'ya Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla Dünya Kupası'ndaki golleri soruldu. Portekizli yıldız, "Messi'yi umursamıyorum" cevabını verdi.