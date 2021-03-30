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Ronaldo milli takım kaptanı olmaya devam edecek

30.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Ronaldo milli takım kaptanı olmaya devam edecek

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan ile oynadıkları maçta kaptanlık pazubandını fırlatarak sahayı terkeden Cristiano Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede Ronaldo'nun gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Santos, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığını tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun kazanma hevesi çok yüksek bir oyuncu olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Beni, takım arkadaşlarını veya federasyonu düşüncesiz bir tavırla incitmiş olsaydı bu durumu ele almak zorunda kalırdık. Ancak böyle bir şey olmadı. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak" yorumunu yaptı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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