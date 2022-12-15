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Ronaldo'nun ahı tuttu! Portekiz resmen duyurdu, Fernando Santos görevden alındı

15.12.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos için karar verildi. Portekiz'de Ronaldo'yu son 2 maçta yedek bırakan Fernando Santos kararlarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Fas'e elenmesinin ardından istifa etmesi beklenen Santos ile ilgili resmi açıklama geldi.

Ronaldo'nun ahı tuttu! Portekiz resmen duyurdu, Fernando Santos görevden alındı

Portekiz 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos gelişmesi yaşandı. Portekiz Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamla anlaşarak yollarını ayırdı.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

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Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür eden Portekiz, yeni teknik direktör arayışlarını başladığını duyurdu. 2014 yılında göreve gelen Fernando Santos, EURO 2016'da şampiyon olarak adından söz ettirmişti. Arıca 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde de Portekiz şampiyon olmuştu. Fernando Santos'un yerine ise Jose Mourinho'nun geleceği iddia ediliyor...


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