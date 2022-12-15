Ronaldo'nun ahı tuttu! Portekiz resmen duyurdu, Fernando Santos görevden alındı

Portekiz 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos gelişmesi yaşandı. Portekiz Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamla anlaşarak yollarını ayırdı.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Yapılan açıklamada Santos'a teşekkür eden Portekiz, yeni teknik direktör arayışlarını başladığını duyurdu. 2014 yılında göreve gelen Fernando Santos, EURO 2016'da şampiyon olarak adından söz ettirmişti. Arıca 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde de Portekiz şampiyon olmuştu. Fernando Santos'un yerine ise Jose Mourinho'nun geleceği iddia ediliyor...



