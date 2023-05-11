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Ronaldo'nun annesi de konuştu... Kimse beklemiyordu! Ayrılık sözleri....

11.05.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi de dahil oldu. Yıldız oyuncunun annesi annesi Dolores Aveiro da konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ronaldo'nun annesi de konuştu... Kimse beklemiyordu! Ayrılık sözleri....

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, son günlerde Georgina Rodriguez arasındaki ilişki ile gündeme gelirken, geçtiğimiz aylarda İspanyol ve Portekiz medyasında çıkan haberlere göre golcü futbolcunun İspanyol model ve influencer olan partneriyle “bıkkınlık” yaşadığı ve ayrılık eşiğinde olabilecekleri iddia ediliyordu.

29 yaşındaki Georgina, bu iddialara yanıt olarak partneriyle aralarında bir ayrılık olmadığını belirten bir sosyal medya gönderisi yayınlarken, “Kıskanç olan bir söylenti uydurur, dedikoducu bunu yayar ve aptal olan da bunu inanır.” ifadelerini kullandı. Birkaç gün sonra 38 yaşındaki Cristiano, Instagram hesabında romantik bir fotoğraf paylaştı ve “Aşka şerefe” yazdı.

ANNESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

OKPOK

Georgina'nın kayınvalidesi Dolores Aveiro, doğum yeri Madeira’da bir mağaza açılışına katıldığı sırada, oğlunun Georgina ile olan ilişkisinin sallantıda olduğu iddialarını “yalanlar” olarak niteleyerek reddetti. Basın tarafından izlenen etkinlikte konuşan Dolores şunları söyledi: “Hepsi yalan. Her çift tartışır, ama yazılanlar yalan.”

RONALDO'NUN ALIŞVERİŞ İSYANI!

MMMM

İspanyol medyasında yer alan iddialardan biri, Cristiano’nun Georgina’nın Riyad’da alışveriş merkezlerinde harcamalarına ayırdığı zamandan şikayetçi olduğuydu. İspanyol fenomen Abel Planelles, bir hayranın ona çiftin uçağa binmeden hemen önce büyük bir kavga yaşadığını söylediğini iddia etti.

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